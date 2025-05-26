Россия напомнила Швеции об обязательствах

«Российское Посольство в шведской столице функционирует фактически в боевых условиях. Данный инцидент с атакой БПЛА стал уже 15-м по счету, начиная с мая 2024 года. То есть подобное беззаконие при очевидном попустительстве, а, возможно, и с прямой санкции шведских властей происходит ежемесячно, а то и чаще. Настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства опубликованном на сайте.