Россия напомнила Швеции об обязательствах

Посольство России подвергается атакам БПЛА в Швеции.
Министерство иностранных дел России выразило возмущение атаками БПЛА на посольство страны в Швеции и потребовало от шведских властей выполнения международных обязательств по защите дипмиссий. Об этом говорится в официальном заявлении.
«Российское Посольство в шведской столице функционирует фактически в боевых условиях. Данный инцидент с атакой БПЛА стал уже 15-м по счету, начиная с мая 2024 года. То есть подобное беззаконие при очевидном попустительстве, а, возможно, и с прямой санкции шведских властей происходит ежемесячно, а то и чаще. Настаиваем на неукоснительном выполнении шведскими властями обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства опубликованном на сайте.
В российском МИД подчеркнули, что подобные инциденты представляют угрозу безопасности сотрудников посольства и нарушают нормы международного права. В ведомстве также отметили, что ждут от Стокгольма конкретных действий по расследованию произошедшего и предотвращению подобных случаев в будущем. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры для защиты своих дипломатических представительств за рубежом.
В мае 2025 года неизвестные сбросили на территорию дипмиссии емкость с краской, что стало не первым подобным случаем: ранее, в апреле, посольство также подвергалось нападению. Российская сторона неоднократно обращалась к шведским властям с требованием обеспечить безопасность в соответствии с Венской конвенцией, однако результатов расследования пока нет.