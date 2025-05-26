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Минобороны: Силы ПВО за три часа уничтожили 23 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО России уничтожили 23 вражеских дрона над четырьмя регионами страны вечером 26 мая.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя регионами РФ в понедельник, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению Минобороны, семь дронов было сбито над территориями Орловской и Брянской областей, шесть беспилотников — над Тульской областью и еще три в небе над Курской областью.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО в ночь с 25 на 26 мая сбили 96 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Брянской области — военные Вооруженных сил РФ ликвидировали 31 вражеский дрон.