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23 украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами

Четыре российских региона 26 мая подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 23 дрона, сообщил официальный telegram-канал Министерства обороны России.

На четыре региона России совершены атаки БПЛА.

Четыре российских региона 26 мая подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 23 дрона, сообщил официальный telegram-канал Министерства обороны России.

«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в Минобороны. Их сбили над четырьмя регионами.

В сообщении уточняется, что семь БПЛА ликвидировали над территорией Орловской области, семь — над Брянской, шесть — над Тульской. Еще три беспилотника уничтожили над Курской областью.

Ранее 26 мая средствами противовоздушной обороны была предотвращена атака четырех украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.