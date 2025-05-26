В Самарской области спасли 8-летнего мальчика, застрявшего в строительных плитах

«С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и кувалды наши специалисты за считанные минуты освободили восьмилетнего местного жителя из бетонного плена. Аварийно-спасательные работы завершены в 19.36», — уточнили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».