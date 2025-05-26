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В Самарской области спасли 8-летнего мальчика, застрявшего в строительных плитах

ЧП произошло 26 мая в Борском районе.

ЧП произошло 26 мая в Борском районе. О происшествии сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области.

Тревожный сигнал поступил в экстренную службы сегодня в 19:21. Как оказалось, в селе Борское восьмилетний мальчик во время игры застрял между строительных плит.

К месту ЧП отправился пожарно-спасательный отряд № 48 из четырех специалистов.

«С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и кувалды наши специалисты за считанные минуты освободили восьмилетнего местного жителя из бетонного плена. Аварийно-спасательные работы завершены в 19.36», — уточнили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

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