Глава Кайтагского района Дагестана арестован по делу о мошенничестве

«Советский районный суд Махачкалы, рассмотрев ходатайство следствия, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток — по 21 июля 2025 года. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст пресс-службы. По данным следствия, глава района вместе с подчинёнными и другими лицами в 2021 году незаконно оформил на родственников и знакомых пять земельных участков общей площадью 4 тыс. кв. м, причинив ущерб на сумму более 2,69 млн рублей.