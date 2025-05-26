Глава Кайтагского района Дагестана арестован по делу о мошенничестве

Суд в Махачкале арестовал главу Кайтагского района Дагестана.
Суд в Махачкале арестовал главу Кайтагского района Дагестана, которого подозревают в мошенничестве с земельными участками. Ему вменяют создание преступной группы и хищение муниципальной земли на миллионы рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.
«Советский районный суд Махачкалы, рассмотрев ходатайство следствия, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток — по 21 июля 2025 года. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст пресс-службы. По данным следствия, глава района вместе с подчинёнными и другими лицами в 2021 году незаконно оформил на родственников и знакомых пять земельных участков общей площадью 4 тыс. кв. м, причинив ущерб на сумму более 2,69 млн рублей.
Ранее в различных регионах России уже возбуждались уголовные дела по фактам мошенничества с земельными участками и хищения бюджетных средств. Так, в Курганской области были арестованы несколько бывших чиновников и предпринимателей, которых подозревают в махинациях с субсидиями на мелиорацию и незаконном оформлении земли на подставных лиц.