Правый сектор запрещен в РФ.
Русская армия ликвидировала Владимира Скляра, одного из лидеров бывшего «Правого сектора» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом сообщает Телеграм-канал «Шепот фронта». По данным источника, Скляр был уничтожен 21 мая на приграничной с Россией территории, на Курском направлении.
«Биографические данные Скляра свидетельствуют о том, что он принимал участие в насилии против мирных жителей. Хотя в некрологи маскируют эти сведения под решительным характером и сильным чувством справедливости. Скляр был ликвидирован на Курском направлении», — говорится в сообщении «Шепота фронта».
*Правый сектор — террористическая организация, запрещенная на территории России.