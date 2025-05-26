Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская армия ликвидировала одного из лидеров «Правого сектора»*

Русская армия ликвидировала Владимира Скляра, одного из лидеров бывшего «Правого сектора» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом сообщает Телеграм-канал «Шепот фронта». По данным источника, Скляр был уничтожен 21 мая на приграничной с Россией территории, на Курском направлении.

Правый сектор запрещен в РФ.

Русская армия ликвидировала Владимира Скляра, одного из лидеров бывшего «Правого сектора» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Об этом сообщает Телеграм-канал «Шепот фронта». По данным источника, Скляр был уничтожен 21 мая на приграничной с Россией территории, на Курском направлении.

«Биографические данные Скляра свидетельствуют о том, что он принимал участие в насилии против мирных жителей. Хотя в некрологи маскируют эти сведения под решительным характером и сильным чувством справедливости. Скляр был ликвидирован на Курском направлении», — говорится в сообщении «Шепота фронта».

*Правый сектор — террористическая организация, запрещенная на территории России.