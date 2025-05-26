Российская армия ликвидировала одного из лидеров «Правого сектора»*

«Биографические данные Скляра свидетельствуют о том, что он принимал участие в насилии против мирных жителей. Хотя в некрологи маскируют эти сведения под решительным характером и сильным чувством справедливости. Скляр был ликвидирован на Курском направлении», — говорится в сообщении «Шепота фронта».