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Главу района Дагестана арестовали за мошенничество с земельными участками

Главу Кайтаггского района Республики Дагестан Алима Темирбулатова отправили в СИЗО: он проходит обвиняемым по уголовному делу по статье «Мошенничество, организованное группой либо в особо крупном размере».

Главу Кайтаггского района Республики Дагестан Алима Темирбулатова отправили в СИЗО: он проходит обвиняемым по уголовному делу по статье «Мошенничество, организованное группой либо в особо крупном размере».

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции республики, чиновник создал организованную преступную группу, в которую вошли сотрудники администрации муниципального округа и другие лица.

По версии следствия, с мая по декабрь 2021 года они незаконно предоставили и в последующем оформили в собственность на родных и знакомых пять земельных участков. Уточняется, что данные земли являлись муниципальные, а их площадь составляла 4000 квадратных метров. Стоимость участков составила свыше 2,6 миллионов рублей.

Суд рассмотрел ходатайство следователи и постановил отправить Темирбулатова в следственный изолятор до 21 июля 2025 года.

Ранее стало известно о задержании бывшего заместителя губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Он обвиняется в получении взятки от основателя агрохолдинга Вадима Мошковича.