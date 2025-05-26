Главу района Дагестана арестовали за мошенничество с земельными участками

По версии следствия, с мая по декабрь 2021 года они незаконно предоставили и в последующем оформили в собственность на родных и знакомых пять земельных участков. Уточняется, что данные земли являлись муниципальные, а их площадь составляла 4000 квадратных метров. Стоимость участков составила свыше 2,6 миллионов рублей.