В Таиланде начали блокировать счета российских туристов

Ранее в России с 15 мая вступил в силу закон, ограничивающий переводы для лиц, подозреваемых в участии в финансовых мошенничествах: банки могут блокировать карты и онлайн-банкинг, а для снятия ограничений требуется личное обращение с паспортом. Аналогичные меры по усилению контроля над банковскими операциями принимаются и в других странах, что может объяснять ужесточение политики тайских банков в отношении иностранных клиентов, включая россиян.