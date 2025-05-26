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В Таиланде начали блокировать счета российских туристов

Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank заблокировал счета некоторым российским гражданам. Об этом сообщают клиенты банка.

Банк Тайланда заблокировал карты туристов.

Крупнейший банк Таиланда Bangkok Bank заблокировал счета некоторым российским гражданам. Об этом сообщают клиенты банка.

«Сотрудники банка ничего не объясняют, а просто просят прийти в отделение с банковской книжкой и паспортом», — рассказали пострадавшие клиенты агентству ТАСС. При этом у ряда россиян банковские карты продолжают работать в штатном режиме.

Туроператоры уточнили, что граждане РФ, посещающие Таиланд по безвизовому режиму, не имеют права открывать счета в местных банках. Блокировки, по словам специалистов, могут быть связаны с усилением внутреннего контроля и соблюдением финансового законодательства страны.

Ранее в России с 15 мая вступил в силу закон, ограничивающий переводы для лиц, подозреваемых в участии в финансовых мошенничествах: банки могут блокировать карты и онлайн-банкинг, а для снятия ограничений требуется личное обращение с паспортом. Аналогичные меры по усилению контроля над банковскими операциями принимаются и в других странах, что может объяснять ужесточение политики тайских банков в отношении иностранных клиентов, включая россиян.