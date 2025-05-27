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В аварии на трассе Пермь-Екатеринбург погибли отец с сыном

Еще двое человек попали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 26 мая на федеральной трассе Р-243 (бывшая трасса Пермь-Екатеринбург) произошло жесткое ДТП. Как сообщили в краевом главке МВД, 37-летний водитель «Донгфенг» с полуприцепом на 100 км автодороги не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Газель», водитель которой пропускал машины. От удара «Газель» отбросило на двигавшийся во встречном направлении «КАМАЗ». В результате ДТП 54-летний водитель автомобиля «Газель» и его несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения получили смертельные травмы.

Как сообщил «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, погибшими оказались отец и сын. Водители обоих большегрузов получили травмы — их увезли в больницу. Проводится проверка.