Shot: Взрывы прогремели над Тулой

Как минимум четыре взрыва прогремели над Тулой, система ПВО сбивает беспилотники над городом. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщает Telegram-канал Shot.
Очевидцы сообщили, что вечером над городом прозвучали не менее четырех громких взрывов. В небе были видны яркие вспышки и черный дым после уничтожения украинских беспилотников. Жители микрорайона Глушанки также слышали громкие звуки. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает Telegram-канал.
За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее число БПЛА зафиксировали в небе над Брянской областью — 31 дрон. Над Белгородской областью сбили 16 беспилотников, над Курской — 11, над Тульской — девять, над Орловской — восемь, в Московском регионе — шесть.