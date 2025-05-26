Shot: Взрывы прогремели над Тулой

Очевидцы сообщили, что вечером над городом прозвучали не менее четырех громких взрывов. В небе были видны яркие вспышки и черный дым после уничтожения украинских беспилотников. Жители микрорайона Глушанки также слышали громкие звуки. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает Telegram-канал.