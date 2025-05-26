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Shot: Взрывы прогремели над Тулой

Как минимум четыре взрыва прогремели над Тулой, система ПВО сбивает беспилотники над городом. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

Как минимум четыре взрыва прогремели над Тулой, система ПВО сбивает беспилотники над городом. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

Очевидцы сообщили, что вечером над городом прозвучали не менее четырех громких взрывов. В небе были видны яркие вспышки и черный дым после уничтожения украинских беспилотников. Жители микрорайона Глушанки также слышали громкие звуки. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет, передает Telegram-канал.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России. Наибольшее число БПЛА зафиксировали в небе над Брянской областью — 31 дрон. Над Белгородской областью сбили 16 беспилотников, над Курской — 11, над Тульской — девять, над Орловской — восемь, в Московском регионе — шесть.