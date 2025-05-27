В Ростове 26 мая из-за штормового ветра пострадали две женщины

Как сообщил в своём Telegram-канале глава Ростова Александр Скрябин, 26 мая в донской столице из-за штормового ветра упало 21 аварийное дерево и три конструкции.
Из-за падения деревьев на территории Первомайского и Октябрьского районов получили травмы две женщины. Их отвезли в БСМП, где оказали им необходимую медицинскую помощь.
Сейчас ликвидацией последствий непогоды занимаются специалисты Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС и управлений ЖКХ районов города.
Как сообщил Скрябин, на текущий момент ликвидированы последствия 21 происшествия, остаются на контроле еще три.
Напомним, что 27 мая ветер усилится, его порывы будут достигать 21 м/с.