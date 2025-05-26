Трамп отказался усиливать давление на Россию

Ранее сообщалось, что американские чиновники подготовили для Дональда Трампа несколько вариантов усиления экономического давления на Россию из-за конфликта на Украине, однако президент не спешил принимать решения, ожидая результатов дипломатических переговоров. В администрации США также отмечались разногласия по этому вопросу, а Госдепартамент и Минфин разрабатывали новые меры санкций.