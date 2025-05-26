Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов

В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, празднующих победу своей команды в Премьер-лиге. Пострадали минимум пять человек. Об этом сообщают СМИ в понедельник вечером.
Отмечается, что болельщики сегодня празднуют по всему британскому Ливерпулю.
Водитель автомобиля не остановился на узкой дороге на Уотер-стрит и протаранил толпу людей.
В полиции заявили, что водителя задержали, его мотивы выясняются. В качестве одной из версий рассматривается теракт. Других подробностей инцидента пока нет.