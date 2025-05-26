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В Ростове-на-Дону на Вятской загорелся пассажирский автобус

В Ростове во время движения загорелся автобус № 28.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошел пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительной информации ведомства, около 19:30 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в автобусе № 28 по улице Вятской. Общественный транспорт загорелся во время движения.

Пассажиры в страхе быстро покинули салон и вызвали на место ЧП спасателей.

В 19:42 пожар полностью ликвидировали. На тушение ушло всего 18 минут. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас специалистам предстоит установить причину возгорания.

На месте тушения работали три спецмашины и десять пожарных.

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