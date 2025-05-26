Россия и Украина обменялись пленными, украинцы просят о компромиссе — главное об СВО 26 мая

«Абсолютное большинство, это до двух третей, это 60 процентов, по-разному, в зависимости от формулировки вопроса, поддерживают какие-то компромиссные решения», — заявил Алексей Антипович в интервью изданию «РБК-Украина». По его словам, общество в целом уже склоняется к подобной позиции. Эксперт отметил, что это можно трактовать как проявление усталости или по-другому, однако тенденция сохраняется.