Турция пытается зарезервировать следующий раунд переговоров РФ и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан 26 мая начал визит в Москву, где одной из ключевых тем стал вопрос украинского урегулирования. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. В рамках визита Фидан встретился с президентом России Владимиром Путиным.