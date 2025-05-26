Турция пытается зарезервировать следующий раунд переговоров РФ и Украины

Турецкие власти хотят, чтобы следующие переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле.
Глава МИД Турции Хакан Фидан 26 мая начал визит в Москву, где одной из ключевых тем стал вопрос украинского урегулирования. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. В рамках визита Фидан встретился с президентом России Владимиром Путиным.
«Анкара хотела бы зарезервировать за собой право проводить такие встречи на стамбульской площадке», — приводит «Коммерсант» слова источника. Предыдущий раунд консультаций с участием представителей Москвы и Киева прошел 16 мая в Стамбуле.
Глава МИД Турции Хакан Фидан принимал личное участие в этих встречах, а также открывал их приветственной речью. Его нынешний визит в Москву проходит на фоне продолжающихся попыток Анкары сохранить роль посредника в украинском урегулировании.