В Ливерпуле автомобиль въехал в группу людей, десятки пострадавших

Автомобиль въехал в толпу в Англии.
В центре Ливерпуля автомобиль въехал в группу пешеходов, 17 человек пострадали. Водитель задержан полицией, сообщает полиция Мерсисайда в заявлении, опубликованном в социальной сети X.
«В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля… Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит. Автомобиль остановлен на месте происшествия, водитель был задержан», — говорится в заявлении полиции Мерсисайда.
В начале июня в немецком Штутгарте машина въехала в группу людей, пострадали не менее шести человек, водитель был задержан. Еще раньше аналогичный случай произошел в Копенгагене, где несколько человек получили травмы, а водитель скрылся с места происшествия.