В Ростове водитель автобуса сбил ребенка

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось утром 26 мая.
По предварительной информации регионального ведомства, на улице Миронова неизвестный водитель автобуса сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Известно, что ребенок переходил дорогу по правилам в установленном месте. Однако водитель автобуса не успел вовремя затормозить и сбил школьника. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь. С травмами ребенка отправили в больницу.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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