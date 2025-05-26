В Ростове водитель автобуса сбил ребенка

По предварительной информации регионального ведомства, на улице Миронова неизвестный водитель автобуса сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Известно, что ребенок переходил дорогу по правилам в установленном месте. Однако водитель автобуса не успел вовремя затормозить и сбил школьника. Очевидцы вызвали на место ЧП скорую помощь. С травмами ребенка отправили в больницу.