Песков назвал главное, что не обсуждается на переговорах по Украине

Зерновая сделка не обсуждается на переговорах по Украине.
В рамках текущих переговоров по Украине восстановление Черноморской зерновой инициативы (так называемой зерновой сделки) не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что главной целью переговоров с Украиной является устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России. В МИД России также отмечали, что заявления Киева о готовности к прекращению огня рассматриваются как попытка выиграть время для перевооружения.