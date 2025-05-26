Песков назвал главное, что не обсуждается на переговорах по Украине

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что главной целью переговоров с Украиной является устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России. В МИД России также отмечали, что заявления Киева о готовности к прекращению огня рассматриваются как попытка выиграть время для перевооружения.