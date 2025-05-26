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Песков назвал главное, что не обсуждается на переговорах по Украине

В рамках текущих переговоров по Украине восстановление Черноморской зерновой инициативы (так называемой зерновой сделки) не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зерновая сделка не обсуждается на переговорах по Украине.

В рамках текущих переговоров по Украине восстановление Черноморской зерновой инициативы (так называемой зерновой сделки) не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров», — заявил Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что главной целью переговоров с Украиной является устранение первопричин конфликта и защита национальных интересов России. В МИД России также отмечали, что заявления Киева о готовности к прекращению огня рассматриваются как попытка выиграть время для перевооружения.