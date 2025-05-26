Наезд на толпу в Ливерпуле совершил 53-летний британец

Наезд на толпу в Ливерпуле совершил 53-летний местный житель — гражданин Великобритании, следует из публикации полиции Мерсисайда.
«Сейчас ведутся масштабные следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в британском Ливерпуле автомобиль въехал в толпу фанатов, отмечавших чемпионство местного футбольного клуба в Премьер-лиге.
Предварительно, пострадали минимум 17 человек. Водитель задержан, его допрашивают правоохранители.