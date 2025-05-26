В Германии отказались от слов Мерца о дальнобойным оружием

«Что касается дальности действия [поставляемого ВСУ оружия], то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство», — подчеркнул Ларс Клингбайль сообщает агентство RND. Однопартиец Клингбайля, депутат Бундестага от фракции СДПГ Ральф Штегнер добавил, что публичные заявления канцлера Фридриха Мерца о снятии лимитов на дальность ударов немецким оружием по РФ, «не приносят пользы».