Свидетель сообщил о просроченном котле в отеле, где умерла российская журналистка Паперная

На судебном заседании по делу о гибели Инессы Паперной и Максима Радченко в ташкентском отеле Karaman Palace Hotel один из ключевых свидетелей сообщил, что котёл, ставший источником утечки угарного газа, должен был быть выведен из эксплуатации ещё в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.