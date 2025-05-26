Свидетель сообщил о просроченном котле в отеле, где умерла российская журналистка Паперная

По его словам, оборудование было произведено в Германии в 2011 году. Заводской срок его службы составлял десять лет. Несмотря на это, котёл продолжал использоваться, превысив допустимый эксплуатационный предел.
Свидетель уточнил, что оборудование было приобретено за 450 долларов без предоставления технической документации. Продавец не передал ни паспорт устройства, ни сертификаты. Тем не менее покупатель оценил состояние техники как удовлетворительное.
Напомним, в октябре 2024 года российская журналистка Инесса Паперная и её спутник были найдены мёртвыми в номере гостиницы в Ташкенте. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления «неустановленной этиологии». В январе по этому делу задержали 4 человек, среди них хозяин гостиницы.