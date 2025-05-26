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В Госдуме намекнули на ответные удары по Европе из-за Украины

Европейские города находятся под угрозой после решения Германии, Великобритании, Франции и США снять ограничения на дальнобойность вооружения, поставляемого Украине. Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

В России забеспокоились о городах Европы.

Европейские города находятся под угрозой после решения Германии, Великобритании, Франции и США снять ограничения на дальнобойность вооружения, поставляемого Украине. Об этом заявил глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«Под угрозой находятся все европейские города. Россия готова принимать решительные меры в ответ на использование такого вооружения, в частности немецких крылатых ракет Taurus», — заявил Андрей Картаполов.

Ранее военные эксперты отмечали, что наибольшую угрозу среди западных вооружений представляют немецкие ракеты Taurus, обладающие большой дальностью полета. После заявлений о снятии ограничений на использование дальнобойных ракет Киевом, Германия и другие страны не исключили возможность передачи Украине подобного вооружения, что вызвало обеспокоенность в России и обсуждение готовности к ответным мерам.