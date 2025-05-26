В Госдуме намекнули на ответные удары по Европе из-за Украины

Ранее военные эксперты отмечали, что наибольшую угрозу среди западных вооружений представляют немецкие ракеты Taurus, обладающие большой дальностью полета. После заявлений о снятии ограничений на использование дальнобойных ракет Киевом, Германия и другие страны не исключили возможность передачи Украине подобного вооружения, что вызвало обеспокоенность в России и обсуждение готовности к ответным мерам.