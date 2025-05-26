«Информатор»: Портнов до убийства встречался в Киеве с главой НАБУ

Экс-советник бывшего украинского президента Виктора Януковича, адвокат и правозащитник Андрей Портнов, которого расстреляли в Испании, незадолго до своей гибели приезжал в Киев, где провел закрытые встречи с представителями власти, пишет украинское издание «Информатор».
Авторы публикации указали, что в украинской столице Портнов встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Подробности встречи и точные даты пребывания Портнова в городе не указываются.
Напомним, 21 мая Портнова застрелили недалеко от Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон рядом со входом в школу. В политика выстрелили несколько раз. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru отметил, что у убитого было достаточно врагов на Украине, он выигрывал много судов по искам о защите чести и достоинства.
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Портнов был многолетним борцом с диктатурой и режимом Владимира Зеленского.