«Информатор»: Портнов до убийства встречался в Киеве с главой НАБУ

Напомним, 21 мая Портнова застрелили недалеко от Мадрида в городе Посуэло-де-Аларкон рядом со входом в школу. В политика выстрелили несколько раз. Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru отметил, что у убитого было достаточно врагов на Украине, он выигрывал много судов по искам о защите чести и достоинства.