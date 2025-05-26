Дроны, атаковавшие Москву, могли быть запущены с территории РФ

«Есть БПЛА самолетного типа, которые могут долететь до Москвы с Украины. Но есть такие, которые могут запускать с нашей территории. Я допускаю, что есть и спящие группы, разведгруппы. Всякое бывает. Это боевые действия», — заявил Колесник в беседе с изданием «Лента.ру». По его словам, рассматриваются различные сценарии появления беспилотников над российской столицей.