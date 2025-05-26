Дроны, атаковавшие Москву, могли быть запущены с территории РФ

Пытавшиеся атаковать Москву БПЛА могли запустить с территории РФ.
Беспилотники, атаковавшие Москву, могли быть запущены не только с территории Украины, но и непосредственно с территории России. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Есть БПЛА самолетного типа, которые могут долететь до Москвы с Украины. Но есть такие, которые могут запускать с нашей территории. Я допускаю, что есть и спящие группы, разведгруппы. Всякое бывает. Это боевые действия», — заявил Колесник в беседе с изданием «Лента.ру». По его словам, рассматриваются различные сценарии появления беспилотников над российской столицей.
Ранее стало известно, что четыре российских региона 26 мая подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 23 дрона.