Напомним, дедушка стал известен после ролика, который сняли боевики ВСУ в августе прошлого года, когда вторжение киевской армии в курское приграничье только началось. Тогда ранним утром патруль из двух боевиков ВСУ встретил Григорьева у дороги. Примечательно, что у одного из бойцов была каска с символикой СС.