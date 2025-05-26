Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что российские военные нашли тело Александра Григорьева — пожилого мужчины, кадры с которым разошлись по Сети в августе прошлого года.
На видео украинские боевики издевались над беззащитным стариком, который просил о помощи. После этого инцидента о судьбе Александра Степановича долго ничего не было известно, и его близкие надеялись, что он смог выжить.
«На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость!», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Александр Степанович проживал на Донбассе, но после начала боевых действий его дочь Светлана забрала его в Курскую область, чтобы уберечь от боевых действий. Глава региона выразил соболезнования семье.
Он также выразил уверенность в том, что все виновные в этих зверствах понесут заслуженное наказание.
Напомним, дедушка стал известен после ролика, который сняли боевики ВСУ в августе прошлого года, когда вторжение киевской армии в курское приграничье только началось. Тогда ранним утром патруль из двух боевиков ВСУ встретил Григорьева у дороги. Примечательно, что у одного из бойцов была каска с символикой СС.