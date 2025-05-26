Румынский кандидат в президенты отказался от политической борьбы.
Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску объявил о завершении своей политической деятельности. Об этом говорится в видео, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Я решил завершить и свое активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошел к концу», — заявил Джорджеску. Он подчеркнул, что уход из политики является его личным выбором, и отметил, что намерен теперь быть «пассивным наблюдателем социальной ситуации».
Кэлин Джорджеску, ранее задержанный по обвинениям в угрозах конституционному устройству Румынии, известен своими пророссийскими взглядами и критикой внешнеполитической линии страны, включая отношение к НАТО и отказ от военной поддержки Украины. Его регистрация на выборах вызвала значительные споры.