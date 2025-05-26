Пророссийский румынский политик Джорджеску решил уйти из политики

«Я решил завершить и свое активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошел к концу», — заявил Джорджеску. Он подчеркнул, что уход из политики является его личным выбором, и отметил, что намерен теперь быть «пассивным наблюдателем социальной ситуации».