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Пророссийский румынский политик Джорджеску решил уйти из политики

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску объявил о завершении своей политической деятельности. Об этом говорится в видео, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Румынский кандидат в президенты отказался от политической борьбы.

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску объявил о завершении своей политической деятельности. Об этом говорится в видео, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Я решил завершить и свое активное участие в политическом процессе, считая, что этот этап суверенистского движения, с моей точки зрения, подошел к концу», — заявил Джорджеску. Он подчеркнул, что уход из политики является его личным выбором, и отметил, что намерен теперь быть «пассивным наблюдателем социальной ситуации».

Кэлин Джорджеску, ранее задержанный по обвинениям в угрозах конституционному устройству Румынии, известен своими пророссийскими взглядами и критикой внешнеполитической линии страны, включая отношение к НАТО и отказ от военной поддержки Украины. Его регистрация на выборах вызвала значительные споры.