Мужчина угрожал 12-летней девочке изнасилованием на северо-западе Москвы

Неизвестный мужчина угрожал 12-летней школьнице изнасилованием. Инцидент произошел в заброшенном здании на северо-западе столицы. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил источник РЕН ТВ.
— Девочка вместе с 11-летней подругой решили забраться в пустующий дом — там они наткнулись на мужчину 25−30 лет, — рассказал он.
Неизвестный схватил одну из подруг, после чего потребовал, чтобы старшая — 12-летняя девочка — осталась с ним наедине.
— Он повалил ее на пол, снял с нее одежду и совершил развратные действия, угрожая сексуальным насилием. Когда школьнице позвонила подруга, она воспользовалась моментом и убежала, — сообщил источник каналу.
О произошедшем девочка рассказала только подругам, но позже информация дошла и до родителей потерпевшей.
В настоящее время полиция проводит проверку, устанавливается личность подозреваемого.
Сотрудники Следственного комитета РФ раскрыли дело о похищении и об изнасиловании девушки, совершенных в 2011 году. По версии следствия, к преступлению причастны трое иностранных граждан.