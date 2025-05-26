В Санкт-Петербурге несовершеннолетний погиб при попытке проехать на крыше электрички

В Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, 26 мая подросток забрался на крышу электропоезда, следовавшего по маршруту от Финляндского вокзала до Зеленогорска. На станции Ланская молодой человек получил смертельный удар током от контактной сети.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Следователи изучают обстоятельства инцидента и соблюдение требований безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
«По предварительным данным, 26 мая 2025 года несовершеннолетний находился на крыше электропоезда, который который двигался от Финляндского вокзала в Зеленогорск. На станции Ланская подросток получил смертельный удар током от контактной сети», — сообщило ведомство.
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