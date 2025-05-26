В Санкт-Петербурге несовершеннолетний погиб при попытке проехать на крыше электрички

В Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент с участием несовершеннолетнего. По предварительным данным, 26 мая подросток забрался на крышу электропоезда, следовавшего по маршруту от Финляндского вокзала до Зеленогорска. На станции Ланская молодой человек получил смертельный удар током от контактной сети.