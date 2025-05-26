Состояние некоторых пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле критическое

Некоторые из пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в Ливерпуле находятся в критическом состоянии, сообщает газета Guardian.
«Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна были одними из первых, кто прибыл на место происшествия для оказания помощи пострадавшим, среди которых есть те, кто, по предварительным данным, находится в тяжелом состоянии», — говорится в статье.
Ранее полиция сообщила, что автомобиль наехал на людей, празднующих победу футбольного клуба Ливерпуль в Премьер-лиге. За рулем находился 53-летний британец, который был задержан.