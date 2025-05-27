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В Петербурге подросток получил травму головы от выстрела из пневматики

МВД сообщило, что в Петербурге ранили подростка из пневматического пистолета.

Источник: Комсомольская правда

По данным пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правоохранительные органы расследуют инцидент с участием подростков, в ходе которого один из них получил ушибы и травму головы от выстрела из пневматического оружия.

Вечером 24 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте между двумя несовершеннолетними в районе пересечения улицы Маршала Казакова и проспекта Патриотов.

«В ходе патрулирования территории сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был обнаружен 17-летний молодой человек с травмой головы. Юноша рассказал полицейским, что у него произошел конфликт с малознакомым, в ходе которого тот выстрелил в него из пневматического пистолета», — следует из сообщения пресс-службы.

Через несколько часов сотрудники полиции задержали 15-летнего участника конфликта. У подростка был изъят пневматический пистолет. После проведения опроса в присутствии законного представителя несовершеннолетний был отпущен.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. Также обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Казани была организована проверка после массовой драки выпускников.