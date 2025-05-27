В Петербурге подросток получил травму головы от выстрела из пневматики

«В ходе патрулирования территории сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был обнаружен 17-летний молодой человек с травмой головы. Юноша рассказал полицейским, что у него произошел конфликт с малознакомым, в ходе которого тот выстрелил в него из пневматического пистолета», — следует из сообщения пресс-службы.