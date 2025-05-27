The Guardian: пострадавшие в Ливерпуле находятся в критическом состоянии

В больницы забрали раненых после наезда машины.
Некоторые пострадавшие в результате наезда автомобиля на толпу в английском Ливерпуле, предположительно, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает британская газета Guardian.
«Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место для оказания помощи пострадавшим, некоторые из которых, как считается, находятся в критическом состоянии», — отмечается в материале The Guardian. Также сообщается, что авария произошла в оживленном районе города, где находилось множество людей.
По информации полиции, наезд осуществил 53-летний житель Великобритании, который был задержан на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.