Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: пострадавшие в Ливерпуле находятся в критическом состоянии

Некоторые пострадавшие в результате наезда автомобиля на толпу в английском Ливерпуле, предположительно, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает британская газета Guardian.

В больницы забрали раненых после наезда машины.

Некоторые пострадавшие в результате наезда автомобиля на толпу в английском Ливерпуле, предположительно, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место для оказания помощи пострадавшим, некоторые из которых, как считается, находятся в критическом состоянии», — отмечается в материале The Guardian. Также сообщается, что авария произошла в оживленном районе города, где находилось множество людей.

По информации полиции, наезд осуществил 53-летний житель Великобритании, который был задержан на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.