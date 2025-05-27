The Guardian: пострадавшие в Ливерпуле находятся в критическом состоянии

«Сотрудники скорой помощи Святого Иоанна одними из первых прибыли на место для оказания помощи пострадавшим, некоторые из которых, как считается, находятся в критическом состоянии», — отмечается в материале The Guardian. Также сообщается, что авария произошла в оживленном районе города, где находилось множество людей.