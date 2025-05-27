Пенсионер из Курской области, над которым издевались бойцы ВСУ, найден мертвым

— Стало известно о том, что наши военные обнаружили тело Александра Григорьева — пожилого мужчины, кадры с которым разлетелись в августе 2024 года. На его теле были обнаружены огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость, — написал он в Telegram-канале.