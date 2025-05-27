Пенсионер из Курской области, над которым издевались бойцы ВСУ, найден мертвым

Военные ВС России обнаружили в Курской области тело пенсионера, над которым украинские бойцы издевались в прошлом году. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
— Стало известно о том, что наши военные обнаружили тело Александра Григорьева — пожилого мужчины, кадры с которым разлетелись в августе 2024 года. На его теле были обнаружены огнестрельные ранения. Бессмысленная, звериная жестокость, — написал он в Telegram-канале.
Пенсионер считался пропавшим без вести с августа 2024 года — выяснилось, что его убили украинские военные в Гоголевке. Об этом 26 мая сообщил Telegram-канал Mash.
В августе прошлого года в Сети появилось видео, на котором военные Вооруженных сил Украины в Курской области издеваются над россиянином — пенсионером Александром Григорьевым.
Он работал шахтером в Донецке. Односельчане отзывались о нем как о «добродушном и хорошем человеке». Что известно о его пытках и дальнейшем исчезновении — в материале «Вечерней Москвы».