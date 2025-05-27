В России покажут новейшие автоматы Калашникова и БПЛА

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит новые образцы вооружения и военной техники на XIII международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба компании. В числе новинок — версия автомата Калашникова АК-15 калибра 7,62×39 мм, а также современные беспилотные летательные аппараты и боевые части для них.