В Дагестане сожитель певицы Талисман Омаровой насмерть забил её бутылкой и сковородой

Тем временем в Челябинске расследуют дело об убийстве девушки, найденной на свалке. По предварительным данным, смерть наступила во время полового акта. Подозреваемый, работавший таксистом, задушил пассажирку, после чего скрыл её тело. Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, однако был задержан и арестован.