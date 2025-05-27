Узбекистан упростит въезд для россиян

Ранее между Россией и Узбекистаном обсуждались вопросы, связанные с правами трудовых мигрантов: в МИД Узбекистана вызывали российского посла из-за сообщений о нарушениях в отношении узбекских граждан в РФ. Также представители узбекской диаспоры отмечали проблемы с задержкой выдачи трудовых патентов. Упрощение въезда для россиян может стать шагом к укреплению взаимных связей и развитию сотрудничества между странами.