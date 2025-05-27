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Узбекистан упростит въезд для россиян

Власти Узбекистана приступили к работе по упрощению въезда для граждан России, разрешив посещение страны по внутреннему паспорту на срок до 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Россиянам разрешат въезд в Узбекистан по внутреннему паспорту.

Власти Узбекистана приступили к работе по упрощению въезда для граждан России, разрешив посещение страны по внутреннему паспорту на срок до 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

«Мы работаем над упрощением въезда для граждан партнерских стран, в том числе разрешая посещение по внутренним паспортам или ID-картам на срок до 30 дней. МИД проводит переговоры и готовит предложения. Сроки зависят от согласований, но страна стремится обеспечить удобное передвижение, укрепляя туризм и деловые связи», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее между Россией и Узбекистаном обсуждались вопросы, связанные с правами трудовых мигрантов: в МИД Узбекистана вызывали российского посла из-за сообщений о нарушениях в отношении узбекских граждан в РФ. Также представители узбекской диаспоры отмечали проблемы с задержкой выдачи трудовых патентов. Упрощение въезда для россиян может стать шагом к укреплению взаимных связей и развитию сотрудничества между странами.