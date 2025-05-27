Bild: Германия начала переброску военных к границе России

«В воздухе кружат рои вертолетов, сотни десантников бесшумно скользят по небу, танки пробираются по литовским селам. К 2027 году здесь на постоянной основе будут размещены 5000 немецких солдат», — говорится в статье. Bild отмечает, что речь идет о коридоре, соединяющем Литву и Польшу и одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область России.