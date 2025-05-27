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Bild: Германия начала переброску военных к границе России

В районе Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы отмечается усиленное присутствие военных после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Бундесвер начал переброску солдат.

В районе Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы отмечается усиленное присутствие военных после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«В воздухе кружат рои вертолетов, сотни десантников бесшумно скользят по небу, танки пробираются по литовским селам. К 2027 году здесь на постоянной основе будут размещены 5000 немецких солдат», — говорится в статье. Bild отмечает, что речь идет о коридоре, соединяющем Литву и Польшу и одновременно разделяющем Белоруссию и Калининградскую область России.

Ранее были опубликованы планы минобороны Германии по войне с Россией. По данным СМИ, может произойти эскалация отношений между НАТО и РФ.