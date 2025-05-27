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На известный пляж в Великобритании прибой выбросил человеческие останки

В Великобритании на известном пляже выбросило человеческие останки.

В Великобритании на известном пляже выбросило человеческие останки. Об этом сообщает Daily Mirror.

На пляже Уэстворд-Хо в графстве Девон была найдена человеческая нога. Очевидцы были потрясены и описали находку как «очень шокирующее зрелище». Полиция и служба скорой помощи прибыли на место происшествия около 9:30 утра, после чего останки были отправлены в морг для проведения экспертизы.

Фотографии с места событий быстро распространились в социальных сетях. Полиция Девона и Корнуолла подтвердила факт обнаружения останков, но воздерживается от комментариев до завершения расследования. Работа продолжается.

Ранее расчленивший и приготовивший останки своей жертвы изготовитель пиццы предстал перед судом.