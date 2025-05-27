На известный пляж в Великобритании прибой выбросил человеческие останки

На пляже Уэстворд-Хо в графстве Девон была найдена человеческая нога. Очевидцы были потрясены и описали находку как «очень шокирующее зрелище». Полиция и служба скорой помощи прибыли на место происшествия около 9:30 утра, после чего останки были отправлены в морг для проведения экспертизы.