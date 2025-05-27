ДТП во время праздника: что известно о наезде минивэна на людей в Ливерпуле

Одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи Святого Иоанна. По предварительной информации, в ЧП пострадали 17 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь. Позже стало известно о 27 пострадавших.