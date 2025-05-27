Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП во время праздника: что известно о наезде минивэна на людей в Ливерпуле

В центре Ливерпуля автомобиль наехал на группу пешеходов. Происшествие случилось во время празднования победы местной команды в Английской Премьер-лиге. В результате чего травмы получили 17 человек. Водитель задержан. Подробности случившегося читайте в материале URA.RU.

Наезд на толпу произошел в центре Ливерпуля на Уотер-стрит.

В центре Ливерпуля автомобиль наехал на группу пешеходов. Происшествие случилось во время празднования победы местной команды в Английской Премьер-лиге. В результате чего травмы получили 17 человек. Водитель задержан. Подробности случившегося читайте в материале URA.RU.

Что произошло.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПолиция Ливерпуля сделала заявление о наезде автомобиля на людей.

В центральной части Ливерпуля на улице Уотер-стрит произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов. Машину удалось остановить на месте инцидента. Водителя задержали полицейские. Им оказался 53-летний житель Великобритании.

Сколько пострадавших.

Одними из первых на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи Святого Иоанна. По предварительной информации, в ЧП пострадали 17 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь. Позже стало известно о 27 пострадавших.

Кто расследует.

Следствие ведет полиция графства Мерсисайд. К расследованию инцидента подключилось контртеррористическое подразделение полиции, передает газета Guardian. Правоохранителям предстоит выяснить: было ли столкновение совершено преднамеренно и каковы могли быть мотивы водителя. Предварительно полиция исключила террористический мотив, пишет телеканал 360.