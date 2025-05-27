Полиция Ливерпуля сделала заявление о наезде автомобиля на людей

Инцидент произошел в центре Ливерпуля, где автомобиль въехал в группу пешеходов на Уотер-стрит — пострадали 17 человек, водитель был задержан на месте. Ранее похожие случаи происходили в других европейских городах: в начале июня в Штутгарте машина также наехала на людей, а в Копенгагене водитель после наезда скрылся с места происшествия.