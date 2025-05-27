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Полиция Ливерпуля сделала заявление о наезде автомобиля на людей

Следствие по факту наезда автомобиля на людей в Ливерпуле не рассматривает версию теракта. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Минивэн въехал в толпу в Ливерпуле.

Следствие по факту наезда автомобиля на людей в Ливерпуле не рассматривает версию теракта. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«На данный момент мы не рассматриваем случившееся как террористический акт», — говорится в официальном заявлении полиции Ливерпуля, передает РИА Новости. Правоохранители подчеркнули, что продолжают расследование инцидента, выясняя все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в центре Ливерпуля, где автомобиль въехал в группу пешеходов на Уотер-стрит — пострадали 17 человек, водитель был задержан на месте. Ранее похожие случаи происходили в других европейских городах: в начале июня в Штутгарте машина также наехала на людей, а в Копенгагене водитель после наезда скрылся с места происшествия.