Скорая помощь сообщила о 27 пострадавших при наезде на людей в Ливерпуле

По данным британских СМИ, авария произошла в оживленном районе Ливерпуля, где находилось много людей. За рулем автомобиля был 53-летний житель Великобритании, которого задержали на месте происшествия. Полиция проводит расследование, а некоторые из пострадавших, по информации The Guardian, находятся в критическом состоянии.