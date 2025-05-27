Судно с шестью пассажирами на борту опрокинулось у берегов Крыма

28 апреля во время прогулки по Сулакскому каньону Дагестана лодка с туристами опрокинулась, и все оказались в ледяной воде. По данным СМИ, билеты на прогулку по каньону стоили три тысячи рублей. На борту перевернувшейся лодки находилось восемь пассажиров, на всех были спасательные жилеты.