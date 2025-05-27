Судно с шестью пассажирами на борту опрокинулось у берегов Крыма

В Крыму напротив Балаклавы, в районе мыса Айя, опрокинулось судно с шестью пассажирами на борту. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в региональном Следственном комитете России.
— В неблагоприятных погодных условиях капитан допустил опрокидывание маломерного моторного судна с шестью пассажирами на борту, — сказано на сайте ведомства.
Уточняется, что это случилось во время морской прогулки. Когда судно опрокинулось, пассажиры оказались в воде, их спасли проходящие катера, госпитализация не потребовалась.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (статья 238 Уголовного кодекса РФ). Расследование взял на контроль глава управления СК по региону.
28 апреля во время прогулки по Сулакскому каньону Дагестана лодка с туристами опрокинулась, и все оказались в ледяной воде. По данным СМИ, билеты на прогулку по каньону стоили три тысячи рублей. На борту перевернувшейся лодки находилось восемь пассажиров, на всех были спасательные жилеты.