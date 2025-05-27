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В украинских Черкассах жители напали на сотрудников ТЦК

В результате столкновения сотрудники ТЦК получили несколько ударов и были оттеснены.

Источник: Аргументы и факты

В городе Черкассы местные жители выступили против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), аналогичного военкомату. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Местные жители выразили свое недовольство и не позволили представителям ТЦК выполнить свои действия.

По предварительным данным, военкомы прибыли в район с целью забрать мужчин в рамках мобилизации. Однако их встретила группа протестующих, которая оказала сопротивление. Люди выразили свое несогласие и попытались помешать выполнению поставленных задач.

В результате столкновения сотрудники ТЦК получили несколько ударов и были оттеснены, после чего они вынуждены были отступить.

Ранее мужчина напал с ножом и ранил военного в помещении территориального центра комплектования в городе Прилуки Черниговской области Украины. Пострадавший получил ранение предплечья и был доставлен в больницу.