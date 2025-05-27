В селах на западе Украины не осталось мужчин.
Почти все мужское население сел на западе Украины было мобилизовано территориальными центрами комплектования (ТЦК). Об этом сообщили пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых захватила 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ группировки войск «Север».
«Женщины, дети, старики, молодежи нет. Моего возраста 46−47 лет нет. Даже некоторые там уже такие инвалиды, 'пропойцы' были, как их называют, алкаши, тоже всех подряд забрали», — рассказал пленный, передают РИА Новости. Он уточнил, что мобилизация проходила без разбора, и в армию отправляли даже тех, кто раньше считался негодным к службе.
Ранее сообщалось, что часть украинских военнопленных, взятых в плен на сумском направлении, выразила желание остаться в России, опасаясь повторной мобилизации после обмена. Многие из них попали в армию после уклонения от призыва и быстрого прохождения медицинской комиссии, а их родственники использовали чат-боты для жалоб на командование.