Всех мужчин из сел западной Украины забрали в ВСУ

«Женщины, дети, старики, молодежи нет. Моего возраста 46−47 лет нет. Даже некоторые там уже такие инвалиды, 'пропойцы' были, как их называют, алкаши, тоже всех подряд забрали», — рассказал пленный, передают РИА Новости. Он уточнил, что мобилизация проходила без разбора, и в армию отправляли даже тех, кто раньше считался негодным к службе.