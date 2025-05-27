ТАСС: четырем фигурантам дела о хищении денег у певицы Долиной продлили арест

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Таганский суд Москвы продлил до 3 августа срок ареста четверым фигурантам уголовного дела о хищении денег у певицы Ларисы Долиной. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
«Постановлением Таганского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органа следствия о продлении срока ареста в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны, Леонтьева Дмитрия Михайловича, Основы Андрея Дмитриевича и Каменецкого Артура Ильдаровича», — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили ТАСС в правоохранительных органах, три фигуранта признали вину. Срок следствия по делу продлен еще на два месяца.
По версии следствия, Долина передала Цырульниковой часть денег, которые выманили у нее телефонные мошенники. По делу были арестованы еще три фигуранта, среди которых 43-летний ранее судимый житель Йошкар-Олы Леонтьев. Как установили следователи, он покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами банды мошенников, сообщал им данные о подконтрольных ему банковских картах, на которые получал похищенные деньги, а потом обналичивал их и передавал соучастникам. По данным прокуратуры, 8 июля прошлого года мужчина, получив от потерпевшей более 3,1 млн рублей, обналичил их и распределил между собой и соучастниками. Вину он признал и рассказал, что действовал за деньги.
Еще один признавший вину фигурант — 27-летний уроженец Казани Каменецкий — был привлечен ранее к административной ответственности за употребление наркотических веществ и пропаганду нацисткой символики. Во время обыска правоохранители обнаружили у него банковскую карту, на которую потерпевшая перевела часть денежных средств. В конце ноября он был задержан и арестован, а во время допроса признал вину. Ранее он был также осужден за разбой, вымогательство и грабеж.
Арестованный в конце декабря 21-летний Основа утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам обвиняемого, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Сотрудница одной из столичных библиотек Цырульникова обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ.