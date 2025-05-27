ТАСС: четырем фигурантам дела о хищении денег у певицы Долиной продлили арест

По версии следствия, Долина передала Цырульниковой часть денег, которые выманили у нее телефонные мошенники. По делу были арестованы еще три фигуранта, среди которых 43-летний ранее судимый житель Йошкар-Олы Леонтьев. Как установили следователи, он покупал средства связи и сим-карты для коммуникации между членами банды мошенников, сообщал им данные о подконтрольных ему банковских картах, на которые получал похищенные деньги, а потом обналичивал их и передавал соучастникам. По данным прокуратуры, 8 июля прошлого года мужчина, получив от потерпевшей более 3,1 млн рублей, обналичил их и распределил между собой и соучастниками. Вину он признал и рассказал, что действовал за деньги.