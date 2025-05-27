Грэм* (седой) сделал неосторожное высказывание.
России необходимо сделать шаги по урегулированию конфликта на Украине, иначе против Москвы будут введены новые жесткие санкции. Такое заявление сделал сенатор США Линдси Грэм (внесенного в список террористов и экстремистов в РФ).
«Я координировал с Белым домом работу над законом о санкциях против России с самого начала. Этот закон поставит Россию в торговую изоляцию, вводя 500% пошлины для любой страны, покупающей российские энергоносители. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится», — заявил Грэм The Wall Street Journal.
Ранее Грэм уже информировал европейских лидеров о планах по продвижению через Конгресс США новых санкций против России, если президент Владимир Путин не проявит готовности к диалогу по Украине. Законопроект предусматривает введение 500-процентных тарифов на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, что, по мнению его инициаторов, должно усилить давление на Москву и подтолкнуть ее к мирным переговорам.