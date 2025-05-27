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Сенатор-террорист из США пытается запугать Россию новыми санкциями

России необходимо сделать шаги по урегулированию конфликта на Украине, иначе против Москвы будут введены новые жесткие санкции. Такое заявление сделал сенатор США Линдси Грэм (внесенного в список террористов и экстремистов в РФ).

Грэм* (седой) сделал неосторожное высказывание.

России необходимо сделать шаги по урегулированию конфликта на Украине, иначе против Москвы будут введены новые жесткие санкции. Такое заявление сделал сенатор США Линдси Грэм (внесенного в список террористов и экстремистов в РФ).

«Я координировал с Белым домом работу над законом о санкциях против России с самого начала. Этот закон поставит Россию в торговую изоляцию, вводя 500% пошлины для любой страны, покупающей российские энергоносители. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится», — заявил Грэм The Wall Street Journal.

Ранее Грэм уже информировал европейских лидеров о планах по продвижению через Конгресс США новых санкций против России, если президент Владимир Путин не проявит готовности к диалогу по Украине. Законопроект предусматривает введение 500-процентных тарифов на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, что, по мнению его инициаторов, должно усилить давление на Москву и подтолкнуть ее к мирным переговорам.