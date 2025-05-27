Сенатор-террорист из США пытается запугать Россию новыми санкциями

Ранее Грэм уже информировал европейских лидеров о планах по продвижению через Конгресс США новых санкций против России, если президент Владимир Путин не проявит готовности к диалогу по Украине. Законопроект предусматривает введение 500-процентных тарифов на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, что, по мнению его инициаторов, должно усилить давление на Москву и подтолкнуть ее к мирным переговорам.