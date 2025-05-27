В США на параде «забыли» про российский флаг

«Знаменосцы, маршировавшие под баннером с надписью “Салют союзным странам Второй мировой войны”, несли флаги государств, которые вместе противостояли державам “оси”. Среди них отсутствовал не только флаг России или СССР, но и многих других стран-участниц коалиции», — отмечает корреспондент РИА Новости. В материале также уточняется, что мероприятие прошло в рамках традиционного Дня Поминовения, который в США отмечают в последний понедельник мая.