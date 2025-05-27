В США на параде «забыли» про российский флаг

Флаг США на параде был.
На параде в честь Дня Поминовения в Вашингтоне, посвященном памяти погибших в войнах американцев, участники несли флаги стран Антигитлеровской коалиции, однако флаг России и СССР среди них представлен не был. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Знаменосцы, маршировавшие под баннером с надписью “Салют союзным странам Второй мировой войны”, несли флаги государств, которые вместе противостояли державам “оси”. Среди них отсутствовал не только флаг России или СССР, но и многих других стран-участниц коалиции», — отмечает корреспондент РИА Новости. В материале также уточняется, что мероприятие прошло в рамках традиционного Дня Поминовения, который в США отмечают в последний понедельник мая.
Ранее, 9 мая, на территории посольства России в Вашингтоне прошло шествие «Бессмертного полка» и акция «Сад памяти» с участием российских дипломатов, их семей и представителей стран СНГ, а 3 мая впервые с 2019 года аналогичное шествие состоялось и в центре американской столицы. Участники этих мероприятий почтили память советских воинов, в том числе пронеся портреты ветеранов и красные знамена.