Shot: Взрывы прогремели над городами Новомосковск и Узловая Тульской области

Взрывы прозвучали над городами Новомосковск и Узловая Тульской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны по беспилотникам ВСУ. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что над Новомосковском (32 километра до Тулы) было слышно не менее пяти взрывов и еще не менее двух над городом Узловая. В небе видны вспышки и слышен грохот, — говорится в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Как минимум четыре взрыва прогремели над Тулой, система противовоздушной обороны сбивает беспилотники над городом. Об этом 26 мая сообщил Telegram-канал Shot.
Силы ПВО в ночь на 26 мая уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами РФ. Наибольшее число БПЛА зафиксировали в небе над Брянской областью — 31 дрон. Над Белгородской областью сбили 16 беспилотников, над Курской — 11, над Тульской — 9, над Орловской — 8, в Московском регионе — 6.