Следствие не рассматривает версию теракта в наезде автомобиля на людей в Ливерпуле

Полиция, проводящая расследование инцидента с наездом автомобиля на толпу в Ливерпуле, не считает его террористическим актом.
«Мы рассматриваем это как изолированный случай. В данный момент мы не ищем других подозреваемых. Этот инцидент не классифицируется как терроризм», — заявила пресс-секретарь полиции Дженни Симс. В результате наезда, произошедшего в понедельник в английском Ливерпуле, пострадали почти 50 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин, трансляцию которого вел телеканал Sky News.
По информации Китчина, 27 человек были госпитализированы, двое из них, включая ребенка, получили серьезные травмы. Помощь на месте была оказана еще 20 пострадавшим, которые не нуждались в госпитализации. Среди пострадавших также оказалось четыре ребенка, добавил он.