Следствие не рассматривает версию теракта в наезде автомобиля на людей в Ливерпуле

«Мы рассматриваем это как изолированный случай. В данный момент мы не ищем других подозреваемых. Этот инцидент не классифицируется как терроризм», — заявила пресс-секретарь полиции Дженни Симс. В результате наезда, произошедшего в понедельник в английском Ливерпуле, пострадали почти 50 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин, трансляцию которого вел телеканал Sky News.