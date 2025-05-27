Рогов: Главаря «Правого сектора»* Владимира Скляра устранили в зоне СВО

Боевик с позывным Череп был уничтожен в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области. Скляр вступил в ряды Вооружённых сил Украины в 2014 году, сразу после событий на Майдане. Он участвовал в создании «Правого сектора»* и стал его лидером в Сумах.